Digitale terrestre: cambio di numerazione e nuovi canali TV in alcune regioni italiane

Ancora modifiche per il digitale terrestre. Quest'oggi però segnaliamo delle novità a livello regionale e non su base nazionale: in alcune parti del nostro paese, infatti, sono in corso dei piccoli spostamenti di canali o sostituzioni che costringono gli utenti alla sintonizzazione.

Le novità più sostanziali arrivano dalla Lombardia. Qui, nel Mux Sol Regina Po segnaliamo l'aggiunta di Piemontese Primantenna, alla posizione 117 e 298, a cui si aggiunge la precedente Italia 8 Prestige, che non è più disponibile. Sempre in Lombardia, sul Mux Telecity è stato aggiunto un duplicato di Primantenna, che rimanda appunto alla posizione 117 e 298 di cui abbiamo parlato poco sopra.

Segnaliamo, sempre nella regione lombarda, un cambio di numerazione sul Mux Rete 55: qui il canale Parole Di Vita, che propone contenuti religioso, è passato dalla posizione 188 ad 827. Al 188 è stato inserito il canale AITV, che è già visualizzabile in Lombardia alle posizioni 217 e 295.

Per quanto riguarda il Lazio, invece, è stato spostato WSC, che passa alla posizione 608, mentre alle numerazioni 88 e 297 è disponibile la nuova Roma Capitale TV che, però, almeno al momento ancora non ha iniziato le trasmissioni ma propone un generico cartello "prossimamente".

Nel frattempo, sul satellitare è cresciuta la lista dei canali 4K ed HD disponibili su Tivùsat.