Digitale terrestre: cambio di numerazione in una regione italiana, ecco le novità

Dopo le novità del digitale terrestre di ieri, torniamo a parlare di alcune modifiche introdotte in una ragione italiana in giornata odierna, dove segnaliamo un cambio di numerazione per un canale.

La regione è la Lombardia, mentre il mux è Telestar. Il canale interessato, invece, è TelePavia, un duplicatao di MilanoPavia TV che ora può essere sintonizzato all'LCN 857. Fino ad ieri, il canale occupava la posizione 691, ma per qualche motivo ancora non noto ora è stato spostato dai gestori.

TelePavia è fondamentalmente un duplicato di Milano Pavia TV, che trasmette all'LCN 89 e che, contrariamente a quanto avviene per TelePavia, non ha riportato alcuna modifica a livello di numerazione ed è regolarmente disponibile alla stessa posizione.

Come sempre, per agganciare a pieno queste novità è necessario effettuare la sintonizzazione del proprio decoder o del televisore. La vecchia LCN 691 dello stesso mux risulta ora inutilizzata e può essere sfruttata per inserire qualche altro canale in caso di conflitto.

I prossimi mesi saranno molto movimentati dal fronte del digitale terrestre, in quanto è ormai in fase di avvio lo switch off al DVB-T2, che partirà il prossimo 1 Settembre 2021 con alcune aree del nostro paese. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla guida dedicata.