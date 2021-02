Digitale terrestre: cambio di nome per quattro canali, ecco le novità

Come di consueto, a ridosso del weekend sono arrivate tante novità per il digitale terrestre. Contrariamente a quanto avvenuto nei passati fine settimana, però, questa volta siamo di fronte ad un cambio di denominazione per ben quattro canali su due mux.

Si tratta del "pacchetto HSE24", che trasmette sui mux TIMB Mux 1 e RETE A Mux 2. A fianco dei marchi classici, infatti, è stato aggiunto il logo GM, che sta per "Grandi Momenti".

Alla posizione 37 quindi troviamo GM HSE24, che viene trasmesso anche in versione duplicata, in alta definizione, al numero 537. Novità anche per HSE24 Donna, accessibile attraverso la posizione 137 del mux Rete A Mux 2, che trasmette col nome GM24+1. Al 237, sempre del Rete A Mux 2, invece, troviamo GM24 +2, il nuovo nome di HSE24 Beatuty.

Nello specifico, GM24+1 e +2, sono dei canali duplicati che trasmettono gli stessi contenuti del canale principale, HSE24, ma con una differenza di una e due ore.

Il nuovo motto del network è "Grandi Momenti di Shopping 24 ore al giorno". Per agganciare a pieno questa novità, potrebbe essere necessario effettuare la risintonizzazione dei decoder. Approfittiamo di questa notizia per rimandarvi anche alla nostra FAQ di ieri in cui abbiamo parlato di tutti i TV dotati del DVB-T2.