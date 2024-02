Digitale terrestre, nuovo canale di una grande realtà editoriale in arrivo?

Mentre continuano i problemi di ricezione dei canali TV in Italia, sembra trattarsi di un periodo di fermento per quel che riguarda l'offerta contenutistica del digitale terrestre. Infatti, una grande realtà editoriale starebbe per lanciare un nuovo canale.

È, ad esempio, il portale UpGo News a riportare, in questo febbraio 2024, l'indiscrezione relativa al possibile arrivo di una novità di questo tipo per il mondo televisivo nostrano. Più precisamente, Urbano Cairo si starebbe preparando a rilanciare il canale 29. Sì, come i più attenti tra di voi avranno già intuito, si tratta della numerazione attualmente occupata da La7d.

In parole povere, le fonti indicano che Cairo avrebbe in mente di dare il via a un nuovo canale che sfrutti il brand La7 in un modo diverso. Essenzialmente, dunque, si fa riferimento a quello che rappresenterebbe un progetto editoriale "ripensato da zero". Tra l'altro, le fonti citano alcune dichiarazioni rilasciate da Cairo nel contesto della presentazione dei palinsesti TV, in cui si era fatto riferimento proprio a un nuovo progetto, anche se non erano stati diffusi troppi dettagli in quel contesto.

Che si tratti di una "nuova La7d" o di un canale totalmente diverso? Staremo a vedere: ribadiamo per ora non c'è nulla di ufficiale, ma quel che è certo è che si tratta di un periodo di novità in generale per il mondo televisivo italiano. Basti pensare, ad esempio, alla questione Rai 4K.