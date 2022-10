Digitale Terrestre, il nuovo canale tv si chiamerà Warner TV e debutterà il 30 Ottobre?

Nella giornata di ieri sul web si sono moltiplicati i rumor riguardo il debutto del nuovo canale TV su digitale terrestre, a marchio Warner Bros Discovery. Quest’oggi sono emerse nuove indiscrezioni in merito.

Secondo quanto riportato da ItaliaOggi, il lancio dovrebbe avvenire il 30 Ottobre 2022, all’LCN 37. Il canale dovrebbe chiamarsi Warner TV e con ogni probabilità proporrà una ricca programmazione di film e serie TV presenti nel catalogo Warner. La direzione sarebbe invece stata affidata a Laura Carafoli, Senior VP Chief Content Officer di Discovery.

La data del 30 Ottobre 2022 era emersa già nella giornata di ieri, ma a quanto pare sarebbe ancora provvisoria dal momento che non sono arrivate comunicazioni ufficiali in merito.

Per Warner Bros Discovery si tratterebbe di una strategia diametralmente opposta rispetto a quella che ha attuato la concorrenza, che ha chiuso nella maggior parte dei casi i canali lineari, come fatto da Disney che proprio negli ultimi giorni ha salutato il satellite per spostare tutto il catalogo di contenuti sul servizio OTT Disney+. Warner TV andrebbe quindi a mettersi in concorrenza con altri canali simili, gestiti da Rai ma anche Mediaset. Warner Discovery gestisce anche Nove, Real Time, DMax, Giallo, Food Network, MotorTrend, HGTV, K2 e Frisbee.