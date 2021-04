Digitale terrestre, quali sono i canali TV locali più seguiti a inizio 2021?

Il digitale terrestre non è fatto solamente di grandi canali accessibili premendo i primi pulsanti del telecomando, bensì anche di "piccole" emittenti locali che si contestualizzano all'interno del territorio e lo raccontano di giorno in giorno. Ma quali sono i canali TV locali più seguiti nelle varie regioni italiane? I dati sono interessanti.

Infatti, si può trattare di un'ottima occasione per scoprire l'esistenza di emittenti che magari qualcuno potrebbe non conoscere. Ebbene, come si può vedere nel più recente documento Auditel disponibile al momento in cui scriviamo, relativo a gennaio e febbraio 2021, le emittenti locali più seguite sono quelle presenti di seguito. Abbiamo preso in considerazione la colonna relativa a gennaio 2021 per decretare la "classifica".

Ascolti TV Auditel: canali TV locali più seguiti a inizio 2021 per regione

Val D'Aosta : Telecity (7 Gold Telecity);

: Telecity (7 Gold Telecity); Piemonte : Telecity (7 Gold Telecity);

: Telecity (7 Gold Telecity); Liguria : Antenna Tre;

: Antenna Tre; Lombardia : Telelombardia;

: Telelombardia; Trentino Alto Adige : RTTR (Radio Tele Trentino Regionale);

: RTTR (Radio Tele Trentino Regionale); Veneto : Antenna Tre Veneto;

: Antenna Tre Veneto; Friuli Venezia Giulia : Telefriuli;

: Telefriuli; Emilia Romagna : éTV Rete 7;

: éTV Rete 7; Marche : TV Centro Marche;

: TV Centro Marche; Toscana : RTV38;

: RTV38; Umbria : Umbria TV;

: Umbria TV; Lazio : Canale 21;

: Canale 21; Campania : Televomero;

: Televomero; Abruzzo : Rete8;

: Rete8; Molise : Teledue;

: Teledue; Puglia : Telenorba;

: Telenorba; Basilicata : Telenorba;

: Telenorba; Calabria : Calabria TV;

: Calabria TV; Sicilia : Antenna Sicilia;

: Antenna Sicilia; Sardegna: Videolina.

Insomma, ovviamente c'è molta varietà. Chiariamo in ogni caso che i risultati potrebbero risultare diversi analizzando un lasso di tempo più prolungato. Per questo motivo, consigliamo di consultare il sito Web ufficiale di Auditel per dati sempre precisi e aggiornati.

Per il resto, ricordiamo che il passaggio allo standard DVB-T2 può rappresentare una "sfida" di non poco conto per le emittenti locali e infatti ci sono diverse preoccupazioni in merito.