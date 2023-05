Digitale terrestre, alcuni canali TV Mediaset passano all'HD: le novità della settimana

Nuovo fine settimana, ed ancora novità dal fronte digitale terrestre. Nei sette giorni che stanno per concludersi segnaliamo diversi movimenti a livello di LCN e trasmissione.

Partendo dal Mediaset Mux 2, segnaliamo che da qualche giorno sono passati all’alta definizione due canali: si tratta di Boing (che può essere sintonizzata alle LCN 40 e 540) e Cartoonito (alle posizioni 46 e 546). Secondo quanto riportato dai colleghi di L’Italia In Digitale, ora i due canali trasmettono alla risoluzione video 1920x1080 pixel.

Novità anche nel Mux DFree a livello nazionale: qui segnaliamo che sono stati inseriti due nuovi canali televisivi: si tratta di Canale 165, che può essere agganciato attraverso la posizione 165 in MPEG-4 H.264, e Tesory Channel presente all’LCN 228 in modalità MPEG-4 H.264 SD.

Sempre a livello nazionale, nel Mux 1 Persidera è stato eliminato Canale 165, che sostanzialmente era una terza copia di Campione Sport.

Passando alle novità a livello locale, in Lombardia nel Mux Locale 4 è stato inserito Lombardia TV HD, mentre il canale Cafe TV 24 non è più trasmesso in alta definizione. Nel Lazio, è cambiata la numerazione di Erretiesse TV, che passa dal vecchio posizionamento al 666 al 90. Sempre restando in Lombardia, segnaliamo che è stato aggiunto Rete 7 HD.

Come sempre in casi come questi, consigliamo di attivare la sintonizzazione automatica dei canali TV.