Digitale terrestre, Capodanno porta con se tante novità: arrivano nuovi canali TV

Capodanno 2022 porta con se diverse novità dal fronte del digitale terrestre, a poche settimane dal via ad un anno che si preannuncia davvero infuocato, con lo switch off al DVB-T2 che entrerà nel vivo.

In attesa di scoprire cosa accadrà (qui trovate la road map del cambio frequenze su digitale terrestre), però, andiamo a soffermarci su ciò che ci aspetta oggi.

Nel Lazio, nel Mux Gold TV (A) segnaliamo l’aggiunta di alcuni nuovi canali: si tratta di Teleuniverso alla posizione 16 con duplicato all’LCN 198, ma anche SL 48 all’LCN 91, Babel TV alla posizione 244 e Romit TV all’LCN 817. Nel Mux Canale 10, invece, è stato inserito Impero Romanista, che viene veicolato sull’UFH 42 alla posizione 665.

In Sardegna, nel Mux Locale 1 è stato inserito il canale Olbia TV Notizie, alla numerazione 80.

Come sempre, per agganciare a pieno queste novità consigliamo di effettuare la ricerca dei canali su TV o decoder. Proprio in vista dell’imminente cambio di frequenze, è consigliato anche impostare la sintonizzazione frequente ed automatica per avere sempre a disposizione una lista canali aggiornata ed evitare spiacevoli sorprese.

Ovviamente segnaleremo su queste pagine tutte le novità del caso per farvi restare sempre aggiornati su tutto quanto concerne il mondo del digitale terrestre.