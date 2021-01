Digitale terrestre: chiude i battenti un mux, eliminati diversi canali TV

Importante novità per gli utenti del digitale terrestre di alcune regioni italiane. Sono infatti stati spenti gli impianti di un importante Mux, che porteranno all'addio di alcuni canali televisivi e la richiesta di sintonizzazione.

Si tratta del Canale Italia Mux 2, per cui sono stati spenti gli impianti in Valle D'Aosta, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Si tratta, in alcune regioni, anche dei ripetitori locali oltre che di quelli nazionali.

Occorre però sottolineare che le trasmissioni dei canali erano state già interrotte lo scorso 22 Gennaio, ed al loro posto era stato inserito un generico cartello di sintonizzazione. Per agganciare quindi gli stessi canali è necessario effettuare la ricerca canali sul Canale Italia Mux 1.

Lo stesso gruppo di canali è stato anche al centro di una serie di modifiche in Lombardia, dove sul Mux Canale Italia B erano stati cancellati i canali.

Questa novità si aggiunge all'aggiornamento del digitale terrestre di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa, riguardante il Mux Canale 10. In generale però vi invitiamo a tenere sempre aggiornati i vostri decoder dal momento che nelle prossime settimane saranno tante le modifiche in vista dello switch off al DVB-T2.