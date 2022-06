Digitale Terrestre, continuano le modifiche a giugno 2022: il punto sui nuovi canali TV

Come da protocollo nel weekend, torna il nostro appuntamento per fare il punto sulle modifiche registrate sulla piattaforma digitale terrestre nel corso della settimana che si è appena conclusa.

Come sempre, le novità riguardano sia la piattaforma a livello nazionale che regionale.

Partendo dalle modifiche a livello regionale, segnaliamo che in Abruzzo e Molise il Mux Locale 1 è stato aggiornato l’identificativo del canale TRSP.

A livello nazionale, invece, nel TIMB Mux 1 sono stati modificati gli identificativi di Real Time, Food Network, Giallo e DMax, che trasmettono tutti alla risoluzione video 1920x1080 pixel con il codec H.264.

Nel Rete A Mux 1, invece, sono stati eliminati i suffissi HD dai canali Nove (LCN 9), HGTV - Home & Garden TV (56) e Motor Trend HD (59).

Nel TIMB Mux 1, invece segnaliamo che il canale Juwelo ha terminato le sue trasmissioni ed ha cambiato frequenza: ora le sue trasmissioni vengono veicolate sul canale 134 dalle 10 alle 14. Per agganciare le modifiche è necessario come sempre effettuare la risintonizzazione.

La settimana che si è appena conclusa, inoltre, è stata segnata dai disservizi Rai in Puglia, che hanno provocato non pochi problemi agli utenti al punto che le associazioni dei consumatori hanno chiesto l’eliminazione del canone Rai fin quando non saranno risolti.