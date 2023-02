Digitale terrestre: a cosa serve il nuovo canale 102? È per un test

Se di recente avete effettuato una delle vostre usuali sessioni di zapping relativamente al classico digitale terrestre, potreste esservi accorti della presenza di un nuovo canale televisivo. Tuttavia, al contrario di quanto avviene, ad esempio, con una novità come Warner TV, in questo caso non c'è una programmazione.

Potreste dunque esservi chiesti a cosa serve il canale 102 del digitale terrestre. Ebbene, dovete sapere che si fa riferimento a una fase di test, dato che finalmente Rai 3 regionale sta passando in HD. In parole povere, finalmente si sta effettuando un passo in avanti anche per quello che di fatto è l'ultimo "grande canale" non ancora del tutto in alta risoluzione.

Questo significa, dunque, che risulta possibile sfruttare il succitato canale per verificare la compatibilità dei ricevitori con la novità. Per intenderci, si fa riferimento a un canale di test attivato di recente in alcune regioni, dalla Campania alla Basilicata passando per la Puglia, per consentire agli spettatori di comprendere se il proprio TV o decoder risulta compatibile. Il test dovrebbe approdare presto in tutte le regioni, dunque si tratta di una questione che riguarda l'Italia in generale.

Per questo motivo, raggiungendo il canale 102 potreste notare la presenza di due cartelli che si alternano ogni 20 secondi con tanto di toni audio, segno che il ricevitore è compatibile. Se, invece, questo non si dovesse verificare, potrebbe comunque interessarvi effettuare una nuova sintonizzazione dei canali e magari informarvi ulteriormente in merito.