Digitale terrestre, quali sono le date dello swich off al DVB-T2 nel 2024? I canali tv

Si avvicina il 2024 e come avvenuto anche in passato, facciamo il punto su quelle che saranno le novità per il digitale terrestre, proprio in vista dello switch off alla tecnologia DVB-T2.

La roadmap per il passaggio dal DVB-T MPEG-4 al DVB-T2 HEVC almeno al momento ancora non è stata fissata. Tuttavia il contratto di servizio della Rai prevede che alcuni canali Rai passino al DVB-T2 già dal 10 Gennaio 2024.

Secondo quanto trapelato, si dovrebbe partire con il Mux B, ovvero con i generalisti Rai 1 HD, Rai 2 HD, Rai 3 HD, Rai 4, Rai 5, Rai Scuola, Rai Premium HD, Rai Gulp HD, Rai Yoyo HD, Rai Storia HD, dopo di che toccherà agli altri canali.

Il fatto che sia interessato il mux b non è secondario, dal momento che al suo interno sono presenti i principali canali Rai: tuttavia, è doveroso precisare che i tre canali generalisti potranno comunque essere agganciati attraverso i mux regionali nel formato DVB-T MPEG-4.

Sul passaggio degli altri canali (come quelli di Mediaset e di Cairo Editore) al momento non sono emerse indicazioni, ma varie associazioni hanno fatto pressioni sul Governo affinchè acceleri il processo.

Per tutte le informazioni su come verificare se il proprio TV è compatibile con il DVB-T2, vi rimandiamo al nostro approfondimento di qualche anno fa.