Digitale terrestre, debutta 27: ecco il nuovo canale TV tematico Mediaset

Come ampiamente preannunciato, debutta oggi il nuovo canale Mediaset su digitale terrestre e satellite. Si chiama TwentySeven ed occupa, almeno sulla piattaforma digitale e Tivùsat, la posizione 27 lasciata libera da ViacomCBS Paramount Network che oggi ha salutato, mentre su Sky è al 158.

Si tratta del nuovo canale tematico del Biscione, che negli ultimi tempi ha rinnovato ed incrementato i propri investimenti sul digitale terrestre.

Almeno a giudicare dalla guida TV della prima giornata, si tratterà di un network che trasmetterà serie tv e programmi sia nuovi che più datati: la programmazione di oggi è cmposta da Camera Cafè, The Goldbergs, A-Team, La Casa nella Prateria, e film come 40 Anni Vergine, Cops and A Half ed Un Piedipiatti e Mezzo.

La giornata di oggi però vede ancora Mediaset protagonista assoluta, perchè come vi abbiamo spiegato oggi cambia la numerazione di alcuni canali TV Mediaset: nella fattispecie, Italia 2 è passato alla posizione 49 della guida TV su digitale terrestre, che in precedenza era occupato da Spike TV, un altro network che quest'oggi ha salutato la piattaforma digitale come annunciato nelle scorse ore da Viacom. Inoltre, è stata cambiata anche la numerazione dei Mux: sul Mux 1 di Mediaset infatti sono arrivati Iris, La5, Italia 2 ed R101 TV.