Digitale Terrestre: debutta un nuovo canale TV in una regione oggi 27 Gennaio

Ancora novità per il digitale terrestre in Italia. In giornata odierna segnaliamo l'arrivo di un interessante canale televisivo in una regione del nostro paese che, come avvenuto anche in altre circostanze, costringerà i molti utenti ad effettuare la sintonizzazione.

Dopo le new entry di ieri in Emilia Romagna, oggi è la volta del Lazio e nello specifico del Mux Canale 10.

Qui, coloro che effettueranno la ricerca canale da oggi alla posizione 615 della guida tv troveranno Canale 10 Sport, un duplicato di Canale 10 presente all'LCN 19.

Non si registrano invece altre modifiche nel Mux: alla posizione 85 resta "La TV dei tifosi della Lazio", alla posizione 87 ReteSole, al numero 195 Vendendo Vendendo, al 211 Canale 10+, al 254 La Grande Italia, a 615 la new entry Canale 10 Sport, al numero 696 StandBy TV, all'871 Young TV ed all'893 StandBy Vintage, mentre è senza una numerazione Radio Stand By.

Per agganciare il nuovo canale è ovviamente richiesta la risintonizzazione delle apparecchiature, altrimenti non sarà possibile accedervi.

Nella giornata di oggi vi abbiamo anche spiegato come direzionare l'antenna per il digitale terrestre. Nei prossimi mesi, comunque, in vista dello switch off al DVB-T2, saranno necessarie altre sintonizzazioni in quanto verranno liberatele frequenze per metterle a disposizione del 5G.