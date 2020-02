Digitale terrestre: debutta oggi il nuovo canale HGTV

Debutta oggi, domenica 2 Febbraio 2020, il nuovo canale HGTV alla posizione 56 del digitale terrestre. Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine nelle passate giornate, si tratterà di un canale interamente dedicato al mondo della casa, giardinaggio e tempo libero.

Per coloro che ancora non riescono ad agganciarlo, è chiaramente necessaria la risintonizzazione del decoder o televisore, ma il canale è visualizzabile anche su Dplay, sul sito web ufficiale o tramite l'applicazione disponibile su App Store di iOS e Google Play di Android. Queste consentiranno di accedere al catalogo on demand per visualizzare tutti i programmi che vi siete persi.

Nella giornata di oggi la programmazione sarà dedicata esclusivamente a "Cerco casa..disperatamente", "Vado a vivere..Minicase" ed "Hotel da incubo", ma nei prossimi giorni debutteranno anche altri programmi come "Cortesie per gli ospiti", "Paint yout life", "House Hunters International", "Ho vinto la casa alla lotteria" ed altro.

La sintonizzazione manuale di HGTV può essere effettuata al canale 44 UHF con frequenza 658 in tutta Italia, ad eccezione di coloro che abitano in Sardegna, Liguria, Toscana, Umbria e provincia di Viterbo per cui le impostazioni sono diverse e bisognerà scegliere il canale 32 UHF con frequenza 562 Mhz.

Per tutti i dettagli su canali e frequenze del digitale terrestre vi rimandiamo alla nostra guida.