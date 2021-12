Digitale Terrestre, dicembre 2021 continua con tante novità: eliminati alcuni canali TV

Puntuale come ogni sabato, si rinnova il nostro appuntamento con le principali novità dal fronte digitale terrestre. Nei sette giorni che si stanno per concludere, nella fattispecie, segnaliamo l’eliminazione di alcuni canali televisivi a livello nazionale, ma non è l’unica modifica.

Come abbiamo avuto modo di raccontare, infatti, è stato definito il calendario di rafarming per il DVB-T2 nel Nord Italia, a seguito dell’incontro tenuto dalla Dgtcsi-Iscti del Ministero dello Sviluppo Economico, il quale ha messo a punto le regioni e province che dal 3 Gennaio al 15 Marzo 2022 saranno interessate dal processo di liberazione della banda 700 Mhz, come fatto in Sardegna nelle scorse settimane.

Per quanto riguarda le altre modifiche, invece, negli ultimi sette giorni nel Mux Canale Italia, attivo su tutto il territorio nazionale, sono stati eliminati i duplicati di Radio Canale Italia, presente all’LCN 724 e Volami Nel Cuore, all’LCN 725. Ovviamente le due stazioni radiofoniche restano comunque accessibili, agli LCN 780 e 781 rispettivamente.

Approfittiamo di questa notizia per ricordare che dal 3 Gennaio 2022 alcuni canali tv cambieranno frequenza in Sardegna: si tratta di Rai 1, Rai 2, Rai 3 e Rai News 24, come ampiamente annunciato dalla televisione di Stato nel cartello che è stato mostrato negli ultimi giorni al termine dei TGR Sardegna. Anche in questo caso, il cambio è legato al processo di switch off al DVB-T2 che, come noto, sarà attivo sul territorio nazionale solo dal 2023 salvo ulteriori proroghe.