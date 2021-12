Digitale terrestre, Dicembre 2021 porta con se tante novità: cambia la numerazione

Dicembre 2021 si conferma un mese di grandi novità per il digitale terrestre. Nella settimana che si sta per concludere, che precede quella di Natale, troviamo tantissime modifiche per coloro che si affidano al digitale per la visione della TV.

A livello nazionale, segnaliamo che nel Mux Dfree all’LCN 139 è stato aggiunto il canale Deluxe 139, che trasmette in MPEG-4. E’ stato anche annunciato che Go-TV dal prossimo 1 Gennaio 2022 passerà all’LCN 63, rispetto all’attuale 163. Nel mix ReteCapri, invece, è stato inserito il canale La9 HD all’LCN 169, mentre cambia la numerazione di Arte Investimenti che passa dal 133 all’836.

Sul TIMB Mux 2 invece sono state aggiunte Radio Radio TV, Gold TV Italia, La 4 Italia, Channel 24, Rete Italia, Lineagem, Linea Italia ed Orler TV, tutte trasmesse con il codec MPEG-4 H.264.

Nel Mux Studio 1, invece, R Birichina Provvisorio è stato modificato in RBK, sul canale 183.

Come sempre, per agganciare tutte queste novità, consigliamo di effettuare la ricerca dei canali .

Ricordiamo che dal prossimo 8 Marzo 2022, nell’ambito dello switch off al DVB-T2 cambierà la numerazione nazionale come stabilito dal nuovo provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico. Nella settimana che si è conclusa è stata anche decisa la data limite per il passaggio all’MPEG-4 di tutti i canali TV.