Digitale terrestre, disponibile il canale Rai 4K: trasmetterà i Mondiali di Qatar 2022

A pochi giorni dall'annuncio che i Mondiali di Qatar 2022 saranno trasmessi in 4K da RAI, la TV di Stato ha ufficialmente attivato su digitale terrestre e Tivùsat il canale Rai 4k, dove dal 20 Novembre 2022 saranno visibili le partite della competizione organizzata dalla Fifa.

Il canale è disponibile passando per la posizione 101 del digitale terrestre ed all'LCN 210 su Tivùsat.

Come spiegato dai colleghi di Digital-News, siamo di fronte ad un canale ibrido che sfrutta la tecnologia HbbTV (necessario almeno attivare la versione 2.0.1) per permettere agli utenti di accedere alla massima risoluzione.

Gli utenti che hanno intenzione di accedere da digitale terrestre non dovranno fare altro che sintonizzarsi al canale 101 da una smart tv connessa ad internet e quindi attivare l'applicazione Rai TV+. Qui, spostandosi nel tab "Canali TV", si dovrà selezionare il Mux A e quindi scorrere la lista.

Rai ha anche osservato che è necessario essere dotati di un'ottima connessione in quanto come osservato da Stefano Ciccotti di Rai il segnale verrà trasmesso a 15 MB/s. "Chi ha queste condizioni, e pensiamo possono essere alcuni milioni di ricevitori in Italia, potrà collegarsi sul canale 101 con il telecomando normale. Il televisore in modalità ibrida capirà che deve connettersi ai nostri server IP e riceverà il segnale 4K di trasmissione" osserva il Chief Technology Officer della TV di Stato.