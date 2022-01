Digitale terrestre, diversi canali TV pronti a lasciare la piattaforma: la situazione

Secondo alcune indiscrezioni raccolte da TVDigitaldivide, diversi canali televisivi sarebbero pronti a lasciare la piattaforma digitale terrestre, a seguito della riorganizzazione dei Multiplex conseguente alla liberazione della banda 700 Mhz, in vista dello switch off al DVB-T2.

Secondo quanto raccolto, ad essere pronti a chiudere i battenti sarebbero ViacomCBS Paramount Network, presente alla numerazione 27 e Spike (LCN 49), mentre VH1 (all'LCN 67) dovrebbe subire delle "semplici" modifiche.

L'addio di ViacomCBS Paramount Network e Spike è certificato anche dal fatto che nella guida tv mancherebbero informazioni sulle trasmissioni previste dopo le ore 6 del prossimo 16 Gennaio 2022. Evidentemente, quindi, l'addio potrebbe essere ufficializzato a breve ma al momento ancora non sono arrivate comunicazioni di alcun tipo da parte dei broadcaster.

Paramount Network ha debuttato in Italia nel Febbraio del 2016 ed è dedicato alle produzioni cinematografiche e televisive del gruppo Viacom.

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo anche riportato le modifiche al digitale terrestre di inizio Gennaio 2022. In generale però le prossime settimane saranno molto convulse per la piattaforma digitale, che deve fare fronte allo switch off al DVB-T2 sta portando ad una serie di modifiche alla composizione dei vari mux ed alle frequenze, visto che molte emittenti stanno liberando a banda 700 per gli operatori.