Digitale terrestre, da domani 30 Ottobre arriva il nuovo canale Warner TV

Sarà attivato alla mezzanotte di domani, 30 Ottobre 2022, il nuovo canale Warner TV su digitale terrestre. L’arrivo del network, che va ad aggiungersi agli altri del gruppo Warner Bros. Discovery, era stato preannunciato nelle scorse settimane e confermato a metà mese dallo stesso gruppo.

Warner TV potrà essere sintonizzato attraverso la ricerca automatica di decoder e televisori, ed andrà a posizionarsi all’LCN 37 del digitale terrestre. Sebbene il palinsesto ufficiale non sia ancora stato svelato, è stato confermato che si tratterà di un canale dedicato esclusivamente a film e serie tv. Nel comunicato stampa ufficiale si fa riferimento ad “una selezione di titoli che hanno fatto la storia del cinema e della serialità americana, aprendo una finestra inedita sull’incredibile mondo delle grandi produzioni targate Warner Bros., fatto di storie divertenti ed avventurose, drammatiche ed emozionanti, da vedere e rivedere, spaziando tra supereroi e grandi classici.

Il canale si aggiunge a NOVE, Real Time, Food Network, DMax, Giallo, HGTV, Motor Trend, K2 e Frisbee, anch’essi gestiti direttamente da Warner Bros. Discovery.

Si tratta senza dubbio di un'ottima novità, che dimostra come Warner Bros. Discovery intenda puntare ulteriormente sul nostro paese, ampliando la lista dei canali e dei contenuti offerti agli utenti. Come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare la sintonizzazione automatica dei canali.