Digitale terrestre DVB-T2: 36 milioni di TV a rischio inutilizzo, nuovo bonus in arrivo?

Un articolo a firma Gioacchino Amato e Aldo Fontanarosa pubblicato in giornata odierna da Repubblica dipinge un quadro piuttosto complesso in vista dello switch off al DVB-T2 che rappresenta il prossimo scoglio per la televisione italiana.

I dati, non sono incoraggianti. Secondo quanto affermato dai due redattori, infatti, con il passaggio alla nuova tecnologia MPEG-4, che sarà attiva a partire dal prossimo 1 Settembre 2021, sarebbero 36 milioni i TV a rischio oscuramento e quindi da cambiare. Un numero elevatissimo, che ha mandato in crisi le emittenti televisive che sono preoccupate per le possibili ripercussioni che potrebbe avere sulla raccolta pubblicitaria e sugli ascolti. In particolare, a preoccupare sono particolarmente i secondi e terzi apparecchi che sono vecchi.

Nel 2022, con il via al passaggio al nuovo standard DVB-T2, invece, i TV da rottamare sarebbero 9 milioni: complessivamente quindi si stima un parco di televisori da sostituire da 45 milioni di unità, ed infatti non è un caso che il Governo stia valutando la possibilità di introdurre un secondo bonus TV da affiancare a quello da 50 Euro già attivo da oltre un anno.

Per tutte le informazioni su come verificare la compatibilità del proprio TV o decoder con il DVB-T2, vi rimandiamo alla nostra FAQ.