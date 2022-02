Digitale terrestre e DVB-T2, altra settimana di novità: arrivano alcuni canali TV

Mentre continua il processo di refarming in vista del passaggio al DVB-T2, anche questa settimana segnaliamo alcune novità molto importanti sul digitale terrestre. Nei vari Mux infatti sono state portate a compimento alcune modifiche degne di nota, che costringeranno gli utenti ad effettuare la risintonizzazione degli apparati.

A livello nazionale, nel Mux Studio 16 sono stati eliminati ben sedici canali in Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna: sono rimasti solo Telecampione all'LCN 75, Studio1 Lombardia alla posizione 79, Cremona 1 all'80 e Radio Bruno all'LCN 256.

Nel Mux Retecapri, invece, arriva il canale MS Sport all'LCN 877. Sempre a livello nazionale, sul Mux DFree è stato eliminato il canale Virgin Radio TV, che ora è visibile esclusivamente via satellite su Tivùsat all'LCN 86 e su Sky al numero 717.

Per quanto riguarda le emittenti locali, in Sardegna sul Mux Locale 1 è stata inserita la nuova emittente Uno4, al posto di Canale 40, che resta visibile solosull'LCN 82 con il nome "Canale 40Reg".

In Abruzzo, sul Mux Telemax è stato inserito il canale Test HEVC che veicola la programmazione di TeleMax (che resta disponibile alla posizione 12).

Come sempre, per tutti i dettagli sullo switch off al DVB-T2 vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato.