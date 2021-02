Digitale terrestre DVB-T2, bocciati i ricorsi: confermato il calendario dello switch off

Il Tar del Lazio ha bocciato i ricorsi presentati da Cairo Communication e Persidera in merito alle date dello switch off al DVB-T2. I due gruppi avevano chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio uno slittamento della transazione e l'annullamento del calendario di spegnimento del vecchio segnale.

Secondo Cairo, la delibera dell'AGCOM era inapplicabile al suo Mutiplex, mentre Persidera si era soffermata sul dimezzamento delle frequenze ed aveva chiesto una conversione a 0,6 per ogni frequenza DVB-T1 al momento del passaggio al DVB-T2.

Secondo il Tar i due ricorsi sono "improcedibili o inammissibili" in quanto i giudici Amministrativi non hanno competenza in materia. Per tale ragione è stato confermato il calendario del MISE:

1 Settembre 2021 - 31 Dicembre 2021 , Area 2 ed Area 3: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano, Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza;

, Area 2 ed Area 3: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano, Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza; 1 Gennaio 2022 - 31 Marzo 2022 , l'Area 1: Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna;

, l'Area 1: Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna; 1 Aprile 2022 - 20 Giugno 2022, Area 4: Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise e Marche.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo alle nostre FAQ in cui abbiamo spiegato quanto costa il nuovo decoder DVB-T2 e come capire se il proprio TV è compatibile.