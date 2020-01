Digitale terrestre DVB-T2, il Codacons: 'Stangata per gli utenti. Costerà fino a 250 Euro'

Si torna a parlare di digitale terrestre e DVB-T2. In una nota diffusa alla stampa il Codacons osserva che lo switch off alle nuove frequenze potrebbe tradursi in una vera e propria stangata per le famiglie italiane che saranno costrette a cambiare televisore o decoder.

L'Associazione dei Consumatori infatti osserva che il passaggio non sarà indolore per gli utenti, dal momento che non tutti i televisori attualmente presenti nelle case sono in grado di supportare la nuova tecnologia. Come abbiamo avuto modo di raccontare, i modelli venduti prima del 2017 potrebbero non essere in grado di ricevere i segnali trasmessi in DVB-T2, ed in tal caso sarà necessario acquistare un nuovo apparecchio televisivo o dotarsi di un apposito decoder.

Sula base delle stime in possesso dei legali del Codacons, i televisori obsoleti saranno 10 milioni, un dato che darà vita ad una stangata per l'acquisto di un nuovo modello o dell'apposito decoder.

Complessivamente si stima una spesa da 30 a 250 Euro, a seconda della scelta ovviamente.

Ricordiamo che il passaggio comincerà il 1 Settembre 2021 secondo il calendario per il DVB-T2 del MISE, e che il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Governo hanno già dato il via all'erogazione del bonus TV 4.0 che può essere richiesto presso i punti vendita.