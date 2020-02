Digitale terrestre DVB-T2: continua oggi la transizione. Numerazione e frequenze

Come ampiamente preannunciato qualche giorno fa, continua oggi lo switch off al DVB-T2 in alcune regioni e province italiane. In questa prima fase si procederà con la liberazione delle frequenze, in vista del debutto del nuovo digitale terrestre del prossimo anno.

Da questa mattina, in Liguria (in tutte le province, quindi Imperia, Savona, Genova e La Spezia) è iniziata la fase 1 del rilascio frequenze. Alcuni canali nazionali e locali saranno spostati.

Per quanto riguarda il Mux Mediaset 1, il passaggio è avvenuto dall'UHF 52 all'UHF 58, mentre il mux DFree è passato dall'UHF 50 all'UHF 23. Il processo sarà graduale e terminerà l'8 Maggio 2020, ma nel corso di questo lasso di tempo potrebbe essere necessaria la risintonizzazione del decoder o televisore in quanto potrebbero verificarsi problemi con la corretta visione.

La lista canali resterà la seguente:

60 - Sportitalia

66 - Mediaset Italia Due

145 - Padre Pio TV

153 - TV 153

243 - TV 243

266 - Radio Zeta

455 - Premium Emotion

459 - Premium Action

460 - Premium Crime

462 - Premium Stories

471 - Sky Sport 24 HD

473 - Sky Sport Serie A HD

483 - Sky Sport Serie A

484/485 - Sky Sport

463 - Premium Cinema

464 - Premium Energy

466 - Premium Comedy

566 - Mediaset Italia Due

Per la guida completa su canali e frequenze vi rimandiamo al nostro articolo pubblicato nel fine settimana.