Digitale Terrestre DVB-T2, continua la transizione: dal 3 Febbraio cambiano le frequenze

Continua la transizione al DVB-T2, il nuovo digitale terrestre, dopo il via alla liberazione delle frequenze in Sardegna di metà gennaio. Si continuerà infatti il 3 Febbraio, in un'altra regione italiana.

Da lunedì prossimo in Liguria infatti inizieranno le operazioni per il cambio di frequenza di Mediaset e DFree.

Di conseguenza, sarà necessario effettuare nuovamente la risintonizzazione di decoder e televisori per agganciare correttamente i canali.

Il mux mediaset 1 si spegnerà sull'UHF 52 e sarà attivato sul canale UHF 58, mentre il mux D Free passerà dall'UHF 50 all'UHF 23. Le operazioni termineranno l'8 Maggio 2020 ed ovviamente saranno graduali. In caso di problemi con la visualizzazione della programmazione, però, consigliamo di effettuare nuovamente la ricerca.

Il Mux Mediaset 1 contiene trasmette 17 canali, tra cui Sky Atlantic, Fox, National Geographic, Premium Crime, Premium Stories, Premium Emotion, Sky Sport 24 HD e Sky Sport Serie A HD. Sul Mux DFree invece troviamo Sportitalia, Mediaset Italia 2, Padre Pio TV, TV 153, TV 243, Premium Cinema, Premium Energy, Premium Comedy, e Radio Zeta. A questi si aggiungono i canali radiofonici Radio R101, Radio Monte Carlo, Radio 105 e Virgin Radio.

Ricordiamo che in questa prima fase sarà solo effettuata la riorganizzazione delle frequenze, mentre dal 1 Settembre 2021 partirà lo switch off vero e proprio secondo il calendario del MISE.