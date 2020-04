Digitale terrestre DVB-T2: continua la transizione, cambiano le frequenze

A pochi mesi dal via allo switch off in Liguria, la transizione al nuovo digitale terrestre DVB-T2 si avvia anche in Toscana. E' infatti iniziata nella giornata di ieri la fase 1 del rilascio delle frequenze della banda 700 in alcune aree della regione, che comporterà un cambio alle frequenze e quindi richiederà la risintonizzazione dei canali.

Nello specifico, ad essere interessate sono le provincie di Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto. Nei prossimi giorni a cambiare momentaneamente frequenza saranno i canali trasmessi sui mux DFree e Mediaset 1. Di seguito riportiamo le nuove frequenze necessarie per la sintonizzazione manuale.

MUX Mediaset 1- QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 (24,88 Mbps)

Sky Atlantic - 456

FOX - 457

National Geographic - 458

Premium Crime - 460

Premium Stories - 462

Premium Emotion - 465

IoRestoACasa 1 - 471

IoRestoACasa 2 - 472

MUX D-FREE- QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 (24,88 Mbps)

Sportitalia - 60

Mediaset Italia Due - 66

PADRE PIO TV - 145

TV 153 - 153

TV 243 (QUADRIFOGLIO TV 243) - 243

Premium Cinema - 463

Premium Energy - 464

Premium Comedy - 466

Mediaset Italia Due - 566

Radio R101 - 771

Radio Monte Carlo - 772

Radio 105 - 785

Virgin Radio - 786

Chiaramente, la nuova ricerca dei canali sarà necessaria dal momento in cui si visualizzerà lo schermo nero al posto della normale programmazione. L'indicazione delle frequenze dei mux è utile solo per coloro che posseggono apparecchi di vecchia generazione e che necessitano della ricerca manuale. In alternativa, basta fare la sintonizzazione automatica ed i TV e decoder agganceranno in automatico i nuovi mux.

Per scoprire se il proprio TV è compatibile con il DVB-T2, vi rimandiamo alla nostra guida.