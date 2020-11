Digitale terrestre DVB-T2: il Governo pronto ad estendere il bonus TV

Importanti novità dal fronte DVB-T2, a pochi mesi dall’inizio dello switch off. Il Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, Mirella Luzzi, attraverso un post pubblicato sul proprio account Facebook ha spiegato che iniziative che ha intenzione di mettere in campo l’esecutivo per accompagnare gli utenti verso la transazione.

Innanzitutto, spiega la Liuzzi ,che ha presieduto il tavolo TV 4.0 insieme agli operatori televisivi, le autorità competenti ed associazioni di categoria, dai prossimi giorni prenderà il via una campagna di comunicazioni che “informerà i cittadini sul passaggio al nuovo standard televisivo già in corso e che si concluderà definitivamente a giugno 2022”.

A breve, inoltre, sarà disponibile un sito internet ed un contact center che guiderà gli utenti verso la transazione, e garantirà un’informazione completa rivolta a tutti.

La Liuzzi ha anche annunciato che sono al vaglio altre iniziative, tra cui una campagna di incentivi per accompagnare la sostituzione ed il riciclo dei televisivi da sostituire, in ottica green. E’ allo studio però anche l’estensione della platea che potrà accedere al bonus TV e decoder da 50 Euro. Che secondo i dati diffusi ad inizio anno era stato richiesto solo dallo 0,5% delle famiglie.

Ricordiamo che sono attivi due canali che permettono di verificare la compatibilità di TV e decoder con il DVB-T2.