Digitale terrestre DVB-T2: le migliori offerte di Amazon sui decoder

A ventiquattro ore dall'attivazione del canale per verificare la compatibilità con il DVB-T2 dei propri decoder e televisori, sono tanti gli utenti che hanno scoperto di necessitare di una nuova apparecchiatura per ricevere correttamente il nuovo digitale terrestre in arrivo dal 2022. Abbiamo trovato su Amazon i migliori decoder, ecco quali sono.

I migliori decoder per il digitale terrestre DVB-T2

Decoder ricevitore digitale terrestre HD-999 DVB-T2, TV SCART HDMI 1080P REG PVR HD: 16 Euro;

Leelbox Decoder Digitale Terrestre DVB-T2 Full HD TV Multimedia /YouTube/Dolby/Lecteur / MPEG-2/4: 29,99 Euro;

Decoder Digitale Terrestre DVB T2 / HD / HDMI / Ricevitore TV / PVR / H.265 HEVC / USB / DVB-T2 / 4K / Scart Per Digitale / Registratore USB: 29,15 Euro;

Strong SRT 8541 Ricevitore DVB-T2, Free-to-Air (HDTV, FHD, HDMI, LAN, SCART, lettore multimediale, USB, H.265): 20,48 Euro;

Decoder Digitale Terrestre,DVB-T2 Leelbox K2 Ricevitore Digitale Terrestre Full HD /1080p/3D/H.265 /Porta Gigabit/ Dolby / MPEG-2/4, Supporta IPTV/YouTube: 29,99 Euro;

Decoder Digitale Terrestre,Leelbox DVB-T2 Full HD TV Multimedia Support YouTube/Dolby/Lecteur / MPEG-2/4/HD / HD Ready / 1080P / H.265 / Hevc 10 bit (DVB T2, PVR, SCART): 32,99 Euro;

Echosat 2910 S DVB-T/T2 Ricevitore Digitale - ✓ Full HD [1920 x 1080] ✓ HDMI ✓ MPEG-4 ✓ AVC ✓ MPEG-2 MP ✓ 1080i ✓ 1080P Standart ✓ Scart ✓ Facile installazione { HEVC - H.264 H.265 } - TNT Terrestre: 30,45 Euro;

Ricordiamo che lo switch off al DVB-T2 prenderà il via nel 2022 secondo il calendario stilato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Contrariamente a quanto avviene nei negozi fisici, però, Amazon non consente di godere del bonus TV da 50 Euro.