Digitale terrestre DVB-T2: quando lo switch off? Potrebbe essere vicino

Mentre continuano le grandi manovre sul digitale terrestre, dalle emittenti locali arriva un invito alle Autorità affinchè anche in Italia si completi lo switch off alla piattaforma digitale terrestre DVB-T2 a stretto giro.

Aeranti-Corallo, per bocca dell’avvocato Marco Rossignoli, ha fatto sapere che l’associazione che rappresenta circa 600 imprese radiotelevisive locali (tra cui 147 imprese TV), ha chiesto un’accelerata affinchè il passaggio si completi a stretto giro. Le dichiarazioni di Rossignoli sono giunte al termine del Comitato Esecutivo della Federazione.

“Aeranti-Corallo ritiene che debbano essere avviate al più presto le trasmissioni DVB-T2/HEVC in quanto con le attuali trasmissioni in DVB-T/MPEG-4 l’emittenza televisiva locale ha spazi radioelettrici troppo ridotti per poter trasmettere i programmi con adeguata qualità tecnica. Tale situazione sta causando gravi danni al nostro comparto con evidenti ricadute in termini occupazionali e di pluralismo informativo” ha affermato Rossignoli, secondo cui debba essere fissata al più presto una data che comunque deve essere ricercata entro la fine del 2023.

“Solo in questo modo ci sarà una accelerazione della vendita dei televisori e dei decoder idonei alla ricezione della nuova tecnologia. Occorre, peraltro, rilevare che negli ultimi anni vi è, comunque, già stato un forte sviluppo del mercato delle smart-tv che sono predisposte anche per la ricezione DVB-T2/HEVC. Con lo sviluppo della nuova tecnologia trasmissiva le tv locali saranno stimolate ad effettuare investimenti al riguardo, con conseguenti nuove opportunità per l’utenza” conclude il coordinatore di Aeranti-Corallo.