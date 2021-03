Digitale terrestre DVB-T2: la Rai punta sullo sviluppo dei canali 4K

La Rai, in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti estivi, ha anche fatto il punto sullo sviluppo del 4K e dello streaming, due aspetti su cui evidentemente la Televisione di Viale Mazzini intende puntare massicciamente.

Il direttore del coordinamento dei palinsesti, Marcello Ciannamea, in fase di presentazione dei palinsesti si è soffermato sui due grandi avvenimenti sportivi per cui la TV pubblica ha acquistato i diritti televisivi: Euro 2021, per cui saranno trasmesse le principali gare, e la Olimpiadi di Tokyo 2021 che saranno visibili su Rai2.

Particolarmente interessante è stato l'intervento del Chief Technology Officer, Stefano Ciccotti, il quale ha illustrato il piano pluriennale sugli investimenti tecnologici che si concluderà nel 2023. La RAI ha messo in campo una serie di adeguamenti per ampliare l'offerta del 4K, soprattutto in vista dello switch off al DVB-T2 che prenderà il via a Settembre 2021 con il passaggio all'MPEG4 e che troverà il suo culmine l'anno successivo quando saranno liberate le frequenze.

La RAI però intende anche ampliare l'offerta di streaming, in linea con quanto avvenuto nell'ultimo anno al settore televisivo. Il focus è stato sulla prossima campagna elettorale che non potrà svolgersi in presenza ma solo in streaming, ecco perchè sarà necessario rivedere i piani.