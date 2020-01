Digitale terrestre DVB-T2: Rete 4 sparito in varie zone d'Italia. Come risolvere

Con l'inizio dello switch of al DVB-T2, sono tanti gli utenti ad aver lamentato problemi con la ricezione di Rete 4 di Mediaset, che sarebbe improvvisamente scomparso dagli schermi. Il disservizio a quanto pare sarebbe causato dalla liberazione delle frequenze in vista dell'arrivo del 5G.

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, lo spostamento è già cominciato e continuerà, per tutto il mese di Gennaio. Dal 13 al 30 nelle province di Sassari ed Oristano in Sardegna infatti potrebbero verificarsi momentanei disservizi che però fortunatamente possono essere risolti facilmente.

Qualora Rete 4 non dovesse essere visibile, i modi per risintonizzarlo sono i seguenti:

Effettuare una risintonizzazione automatica del TV o decoder;

Effettuare la sintonizzazione manuale, inserendo la frequenza 49 UHF (698 Mhz). Per coloro che abitano in provincia di Sassari ed Oristano l'impostazione da scegliere è "frequenza 58 UHF (770 MHz)".

Dal momento che il cambio di MUX nei prossimi mesi influenzerà anche gli altri canali del Biscione, come Canale 5, Italia 1, Iris, La5 e TGCOM24, vi consigliamo anche di consultare l tool per la copertura presente sul sito web di Mediaset che permette di ottenere tutte le informazioni sui canali in base al proprio comune. In questo modo è possibile anche identificare eventuali problemi all'impianto.