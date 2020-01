Digitale Terrestre DVB-T2 e Sky: cambiano le frequenze. La situazione

E' iniziata la transazione al DVB-T2 in Sardegna, ed infatti nelle ultime settimane sono stati tanti gli utenti che hanno dovuto effettuare la risintonizzazione dei propri decoder per agganciare i canali. Sky quest'oggi ha pubblicato un documento di supporto per fare chiarezza sulla questione.

La pay tv, in una FAQ pubblicata sul sito ufficiale osserva che alcuni canali del digitale terrestre saranno interessati da un cambio di frequenze sulla base del calendario stabilito dal MISE.

Nella comunicazione viene anche sottolineato che tra gennaio e maggio 2020 il cambio verrà effettuato solo su alcune province in Sardegna, Liguria, Toscana e Lazio. Sul sito ufficiale è disponibile anche un documento PDF contenente tutte le indicazioni sui comuni impattati ed il periodo di riferimento in cui avverrà il cambio, che si tradurrà nella necessità di effettuare la risintonizzazione del decoder.

In Sardegna saranno impattati i canali Sky Atlantic, Sky Sport 24 HD, Sky Sport Serie A HD, Fox, Nat Geo, Premium Stories, Premium Crime e Premium Emotion.

In Liguria, Toscana e Lazio invece il cambio di frequenze riguarderà Sky Atlantic, Sky Sport 24 HD, Sky Sport Serie A HD, Fox, Nat Geo, Premium Stories, Premium Crime, Premium Emotion, Premium Cinema, Premium Energy e Premium Comedy.

Qualora i canali non dovessero essere visibili anche dopo la risintonizzazione, potrebbe ancora essere in corso l'intervento di modifica delle frequenze.