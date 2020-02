Digitale terrestre DVB-T2: Sky Sport Serie A sparito? Ecco come risolvere

Le operazioni di transizione al DVB-T2, che sono continuate in Liguria lunedì scorso, stanno provocando non pochi grattacapo agli utenti. Nelle ultime ore, in occasione del turno di Serie A che è coinciso con il derby di Milano, in molti hanno lamentato la scomparsa di Sky Sport Serie A HD.

Ovviamente, il canale non è stato eliminato, ma semplicemente ha cambiato frequenza. Per questo motivo, per agganciarlo è necessario effettuare nuovamente la sintonizzazione di TV o decoder inserendo il canale 52 UHF (722 MHz). In Sardegna la frequenza da inserire è 50 UHF (706 MHz), mentre in Liguria è passata a 58 UHF (770 MHz).

Inserendo i dati in questione sarà possibile agganciare tutti i canali del Mux Mediaset 1, che contiene Fox, National Geographic, Premium Crime, Premium Stories, Premium Emotion, Sky Sport 24 HD e Sky Atlantic.

Le modifiche in questioni riguarderanno solo la versione in alta definizione di Sky Sport Serie A. Contrariamente Sky Sport Serie A in standard definition continuerà ad essere disponibile al numero 483 della guida tv.

Per tutte le altre informazioni sulla sintonizzazione, vi rimandiamo alla nostra guida ai canali e frequenze del nuovo DVB-T2. Occorre rammentare che si tratta di indicazioni provvisorie in quanto la transizione completa partirà il prossimo anno.