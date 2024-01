Digitale terrestre DVB-T2, spunta la nuova data dello switch off dei canali tv Rai

Il rinvio dello switch off al DVB-T2 dei canali Rai ha nuovamente aperto le discussioni intorno al passaggio al nuovo digitale terrestre. Inizialmente si era parlato di Gennaio 2024 come possibile “mese buono”, poi di Marzo 2024, ma nemmeno quest’ultimo slot a quanto pare corrisponde alla realtà.

A gettare luce sulla questione ci hanno pensato i colleghi di Newslinet, i quali hanno avuto modo di interpellare alcune fonti che avrebbero confermato come a prescindere dal nuovo contratto di servizio RAI-MIMIT, la conversione in DVB-T2 del mux b della Rai (che contiene la maggior parte dei canali generalisti della TV di Stato) potrebbe avvenire a settembre 2024.

Maggiori informazioni dovrebbero arrivare in occasione della pubblicazione del nuovo contratto di servizio tra Rai e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che coprirà il periodo 2023-2028 e dovrebbe approdare in Gazzetta Ufficiale prossimamente, a seguito del completamento di alcuni passaggi tecnici.

La volontà di spostare ulteriormente il passaggio, per collocarlo a Settembre 2024, rientra nell’esigenza della Rai di garantire la continuità del servizio in un periodo denso di appuntamenti. In occasione dell’audizione in Commissione tenuta dal direttore generale e l’amministratore delegato della Rai hanno chiesto il rinvio dello switch off al DVB-T2 in quanto tra giugno e luglio saranno trasmessi due eventi di importanza nazionale: le Olimpiadi di Parigi e gli Europei tedeschi, che vedranno protagonisti anche i nostri atleti.