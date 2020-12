Digitale terrestre DVB-T2: switch off dal 1 Gennaio 2021, ecco le aree interessate

Proprio quest'oggi abbiamo pubblicato su queste pagine lo speciale sul DVB-S2 e DVB-T2, le cui transazioni sono da una parte ai nastri di partenza e dall'altra già terminati. Se abbiamo esaurito l'argomento del satellitare, ora è la volta del digitale terrestre: già dal 1 Gennaio 2021 infatti in alcune aree saranno apportate delle modifiche.

Come ampiamente noto, infatti, nel 2021 inizierà il rilascio della banda di frequenza a 700 MHz, che sono state assegnate agli operatori telefonici per le reti 5G. La banda 700 è molto utilizzata in Italia, soprattutto dalle emittenti locali, e proprio per tale ragione per continuare a visualizzare correttamente tutti i contenuti sarà necessario effettuare la risintonizzazione.

Si partirà dal 1 Gennaio 2021 con la così detta "Area Ristretta D", che è individuata nella Sicilia. Fino al 30 Giugno 2021, gli abitanti di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, e relative province, saranno costretti ad aggiornare costantemente le apparecchiature con risintonizzazioni manuali e automatiche, altrimenti non sarà più possibile visualizzare correttamente i vari canali.

Successivamente invece sarà la volta delle altre aree, ma ovviamente su queste pagine pubblicheremo di volta in volta il calendario e le relative aree interessate per consentire ai nostri lettori di restare sempre aggiornati.