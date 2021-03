Digitale terrestre, eliminati vari canali in alcune regioni italiane: le novità

Ancora novità per il digitale terrestre in Italia, in alcune regioni del nostro paese. Sono infatti stati eliminati alcuni canali in un mux, ma anche aggiornata la composizione delle liste: vediamo di cosa si tratta.

Partendo dall'Emilia Romagna, parliamo del Mux ETV Antenna 1, dove sono state aggiornate le tre composizioni del provider: per agganciare tutte le novità consigliamo di effettuare la sintonizzazione degli apparecchi, in quanto si tratta di diverse modifiche che andranno ad influire sulla lista canali.

In Abruzzo è stato spento definitivamente il provider regionale Mux TVQ. La notizia era già stata annunciata la scorsa estate quando i gestori avevano anche provveduto a disattivare gli altri impianti.

In Umbria, nel Mux Tele Galileo è stato eliminato il canale Tele Galileo di Terni. La notizia è stata ripresa anche sulla stampa locale dove il patron Franco Allegretti ha evidenziato che la sua speranza è di riuscire a mantenere in vita almeno la radio".

Queste novità si aggiungono in un contesto non facile per il mondo della televisione digitale terrestre. Confindustria ha proposto il rinvio dello switch off al DVB-T2 evidenziando come il parco dei TV attualmente presenti in Italia ancora non sia pronto per il passaggio al nuovo digitale terrestre. Al momento però il calendario dello switch off al DVB-T2 resta confermato.