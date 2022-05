Digitale Terrestre, eliminato un canale tv e molti passano all'HD: i dettagli

Come di consueto nel weekend, siamo qui a fare il punto sulle modifiche più significative registrate nella settimana che si sta per concludere. Una settimana in cui è cambiata anche la numerazione dei canali TV del digitale terrestre.

Le modifiche di questa settimana sono tutte a livello nazionale. Partiamo dal TIMB Mux 3, dove il canale Boing Plus (Provvisorio), trasmesso in MPEG-4 H.264 ha terminato le sue trasmissioni. Il network comunque può continuare ad essere seguito direttamente tramite Boing Plus, che è presente in duplice copia agli LCN 45 e 545 del Mux Mediaset. Anche in questo caso viene trasmesso in MPEG-4 H.264.

Nel Mux Retecapri, invece, segnaliamo lo switch off all’HD di tantissimi canali. Si tratta di Retecapri (presente alla posizione 122), Capri Casinò (149), Capri Fashion (247) e MSSport (402). Tutte le emittenti in questione trasmettono in MPEG-4 H.264 con la risoluzione 1920x1080 pixel.

Ricordiamo che su queste pagine abbiamo pubblicato, nell’arco dell’ultima settimana, tantissimi approfondimenti sullo switch off al DVB-T2. Ad esempio, in una notizia ad hoc abbiamo spiegato da quando la TV non si vedrà più sui televisori e decoder che non supportano più l’ormai vecchio standard per il digitale terrestre. Per tutti i dettagli vi rimandiamo all’approfondimento ad hoc.