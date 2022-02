Digitale terrestre: Febbraio 2022 continua con nuovi canali TV e cambi di numerazione

Come di consueto, siamo qui nel weekend per fare il punto sulle novità in arrivo sul digitale terrestre. Nel corso della settimana appena conclusa, nella fattispecie, sono state tante le modifiche che sono state registrate.

Partendo dalle modifiche a livello regionale, in Piemonte nel Mux Rete 7 è stato inserito il canale VCO Azzurra TV alla posizione 696, mentre è stata aggiornata la composizione del Mux con l'eliminazione di sei canali TV e Hot Block Radio. Sempre in Piemonte, è stata aggiornata la composizione del mux Locale 2 e Mux Locale 1, che invitiamo a risintonizzare per agganciare a pieno le new entry e le modifiche.

Sempre in Piemonte, segnaliamo anche un'aggiunta del Mux Canale Italia, dove è stato eliminato Canale Italia 11 ed è stato sostituito da Canale Italia Piemonte che trasmette in MPEG-4 H.264.

A livello nazionale, invece, riportiamo la notizia riguardante l'eliminazione, dal TIMB Mux 1 del canale interattivo Entertainment Fact che in precedenza occupava la numerazione 243 e che, come riportato dai colleghi de Italia In Digitale, era inattivo da diverso tempo.

Nel corso della settimana, come avranno notato coloro che hanno avuto modo di seguirci, abbiamo pubblicato un approfondimento per spiegarvi i motivi per cui la TV potrebbe non sintonizzare i canali. Nei sette giorni precedenti, inoltre è iniziato lo switch off al DVB-T2 per altre regioni.