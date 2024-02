Digitale terrestre, febbraio 2024 denso di novità: alcuni canali TV passano all'HD

Mentre si parla della possibile introduzione di un nuovo canale TV su digitale terrestre, Febbraio 2024 si conclude con una serie di novità molto interessanti ed il passaggio di alcuni canali all’alta definizione.

Partendo dalle novità a livello locale, segnaliamo che in Trentino Alto-Adige è stato sistemato l’identificativo del canale TV presente alla posizione 19 del Mux Locale 1, che passa da Vb33 a TV33.

In Piemonte, nel Mux Locale 2 è stato eliminato il canale Matrix TV Piemonte che era presente all’LCN 92. Novità anche nel Mux Locale 1 in Abruzzo e Molise, dove i canali Super J e Rete8 Sport stanno effettuando alcuni test di risoluzione: Rete 8, che viene agganciato all’LCN 10, viene trasmesso in H.264 HD, ha abbassato la risoluzione a 1080x960 pixel dai precedenti 1920x1080 pixel, mentre Super J (che è presente all’LCN 16) sta effettaundo delle prove tecniche per l’alta definizione e dopo essere trasmesso in 1920x1080 pixel ora passa a 720x576 pixel.

Per quanto concerne le novità che interessano tutto il territorio italiano, invece, nel Mux D segnaliamo che l’emittente Fascino TV, presente all’LCN 157, è passata alla risoluzione 1080x960 pixel.

Come sempre in casi come questi, il consiglio è di attivare la sintonizzazione automatica dei canali televisivi per avere sempre a disposizione le ultime novità proposte sulla piattaforma digitale terrestre.