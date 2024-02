Digitale terrestre, a fine febbraio arriva un nuovo canale TV musicale

Non ci sono solamente le possibilità relative alla F1 in chiaro sul digitale terrestre a poter attirare l'attenzione di coloro che sono soliti seguire il mondo televisivo italiano. Infatti, è appena stato lanciato anche un nuovo canale TV che punta sull'intrattenimento musicale.

È infatti da un post pubblicato su Facebook nella giornata del 28 febbraio 2024 che si apprende, come d'altronde riportato anche da FM-world, che in Lombardia al numero 178 del telecomando c'è ora "Is Good For You" - Hit Music Television. È direttamente dalla "locandina" di annuncio che viene inoltre fornita un'indicazione in merito al palinsesto.

Infatti, in quest'ultima si legge: "24 ore di video musicali". Mediante le immagini degli artisti presenti in basso sembra emergere inoltre, per certi versi, il pubblico a cui si vuole puntare. Vengono infatti messi in primo piano Irama, Justin Bieber, Rkomi, Bob Sinclair, Alessandra Amoroso, Elodie e immancabilmente Taylor Swift (a proposito di quest'ultima, potreste magari voler sapere come vedere il suo posizionamento nella classifica degli artisti di Spotify).

In ogni caso, quello di inizio 2024 è un periodo di novità in generale per la TV nostrana. Ad esempio, di recente c'è stato il passaggio all'HD di alcuni canali del digitale terrestre, così come vale la pena indicare che ci sono state indiscrezioni in merito al possibile arrivo di un nuovo canale di una grande realtà editoriale.