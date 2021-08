Digitale terrestre, Ferragosto di novità: arriva il canale di DAZN e cambia la numerazione

La settimana di Ferragosto è caratterizzata da un'ampia gamma di novità per il digitale terrestre. Nei sette giorni che si stanno per concludere infatti sono tante le modifiche a livello di numerazione e frequenze, tra cui segnaliamo l'arrivo del canale di DAZN.

A livello territoriale, nel Lazio le novità riguardano il Mux Teledonna, dove è stata aggiornata la griglia dei canali ed è stato effettuato il censimento della numerazione. Non si registrano grosse novità di rilievo, come segnalato dai colleghi di L'Italia In Digitale, i quali evidenziano come le trasmissioni regolari siano effettuate solo da TeleAmbiente all'LCN 78, TA Abruzzo, all'LCN 172 e Radio Radicale TV all'813.

Lo stesso riguarda anche il Mux Telespazio TV in Calabria, dove basta effettuare la risintonizzazione degli apparati per poter agganciare le eventuali modifiche. Stessa procedura anche per il Mux TV9 nel Lazio, mentre come noto sul Mux Cairo Due a livello nazionale è stato aggiunto il DAZN Channel all'LCN 409, che trasmette in alta definizione alla risoluzione 1920x1080 pixel in H.264. Il canale è codificato in Nagravision ed attualmente mostra una scheramta nera, dal momento che trattandosi di un'opzione di backup si attiva solo in caso di problemi.

Nel Mux Televita nel Lazio segnaliamo che il canale CapitalTV è diventato SeiZeroOttoe trasmette sempre all'LCN88.