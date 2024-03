Digitale terrestre e 'gamification', l'esperimento di Pingitore del 2006

Il panorama del digitale terrestre sta diventando progressivamente più smart, soprattutto grazie all'utilizzo sempre più diffuso dello standard HbbTV. Tuttavia, merita approfondire brevemente un esperimento intrapreso diversi anni addietro, che anticipava una sorta di "gamification" del digitale terrestre.

Lo YouTuber Yotobi ha recentemente richiamato l'attenzione sul tema, citandolo nel suo video di inizio 2024 incentrato sul "film/dvd/game" denominato "Zairo". Nell'anno 2006, TGCOM 24 aveva illustrato l'operatività delle cosiddette esperienze interattive ideate dal regista Pier Francesco Pingitore.

Film come "Domani è un'altra truffa" e "Di che peccato sei?" furono mandati in onda su Canale 5 nel biennio 2006-2007. Nel primo show, "Domani è un'altra truffa", fu implementato un finale alternativo, permettendo agli spettatori di fare uso del televoto durante la pausa pubblicitaria per determinare quale dei finali fosse preferito.

"Di che peccato sei?" era anch'esso un format innovativo, incentrato sui sette vizi capitali. Grazie al televoto, il pubblico decideva quale vizio capitale fosse il peggiore, influenzando così il finale. Anche se tali forme di interazione possono apparire obsolete oggi, non vi è dubbio che rappresentino un tentativo di "gamification" per il digitale terrestre, avvenuto più di 15 anni fa.

