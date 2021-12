Digitale Terrestre, da gennaio 2022 cambiano le frequenze dei canali Sky

Ancora novità per il comparto televisivo italiano. Dopo aver discusso delle novità riguardanti Canale 5 su satellite, infatti, siamo qui a segnalare che dal 1 Gennaio 2022 i canali Sky su digitale terrestre cambieranno di frequenza, e per questo motivo sarà necessario effettuare nuovamente la ricerca dei canali.

Nella fattispecie, dal prossimo 1 Gennaio i canali TV8, Cielo e SkyTG24 su digitale terrestre saranno trasmessi sul MUX TIMB 3 con frequenza UHF ch 48 o 42. Per tale ragione, come avvenuto anche in altre circostanze per altre modifiche di questo tipo, consigliamo di effettuare la sintonizzazione del decoder o della tv per evitare di ritrovarsi di fronte a spiacevoli sorprese.

In linea generale, comunque, la sintonizzazione del decoder avviene tramite il menù “Configura” o “Impostazioni”, del TV o decoder, dov’è presente la dicitura “Ricerca canali” o “Sintonizzazione automatica” e “Sintonizzazione manuale”.

Al termine dell’operazione, sarete in grado di agganciare i nuovi canali senza molti problemi, ma nel caso in cui dovessero verificarsi disservizi, vi invitiamo a collegarvi direttamente al sito web di Persidera dove sono presenti tutti i dettagli sulle frequenze a livello regionale e provinciale: basta semplicemente la regione, provincia e comune per ottenere tutte le informazioni sulla copertura dei principali mux.