Digitale Terrestre, Gennaio 2022 porta con se tante novità: cambia anche la numerazione

Come di consueto siamo qui a fare il punto sulle novità del digitale terrestre che hanno interessato la piattaforma nazionale negli ultimi sette giorni. Ancora una volta, la settimana che si è conclusa ha portato co se un’ampia gamma di modifiche a livello nazionale.

Partendo dalle novità locali, in Lombardia è stata aggiornata la numerazione del Mux Videostar B, dove Rete 7 è passato dall’LCN 252 al 602.

A livello nazionale, invece, nel Mux1 di Rete 4 è stato inserito il nuovo canale Casa Italia 53, alla doppia LCN 53 e 141 sotto il nome Italia 141. Sul TIMB Mux 2 invece sono arrivati tanti canali: si tratta di Canale 162, Canale 163, Canale 165, Canale 235, Canale 263, Italia Channel, Pianeta TV e SoloCalcio. Sul TIMB Mux 1 invece è stato inserito alla posizione 250 un duplicato di Orler TV, sotto il nome Promo Sport.

Nel Rete A Mux 1, invece, alla posizione 60 è stato inserito SportItalia, il network sportivo che trasmette con il codec MPEG-4 H.264.

Sul Mux Free, invece, è stata rimossa SportItalia che come abbiamo avuto modo di spiegare è passato al Rete A Mux 1.

Come sempre, per agganciare a pieno queste novità è necessario effettuare la risintoniziazione di decoder e TV. Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo spiegato come fare per avere in ordine i canali del digitale terrestre, nella nostra guida ad hoc a cui vi rimandiamo.