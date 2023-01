Digitale terrestre, gennaio 2023 continua a portare tante novità: le modifiche

Dopo aver segnalato la nuova numerazione dei canali TV su digitale terrestre, continuano le grandi manovre sulla piattaforma satellitare ed anche nella settimana che si sta per concludere non sono mancate le novità.

Partendo dalle modifiche a livello locale, in Lombardia nel Mux Locale 2 è stato inserito Canale Italia 95, che viene trasmesso in MPEG-4 H.264 in definizione standard alla posizione 95 della guida TV. Le novità non finiscono qui però, perchè alla numerazione 219 e 278 troviamo il duplicato di Cremona1 e Milano Pavia TV che sono accessibili anche tramite le posizioni 19 e 78 del telecomando.

In Sicilia, nel Mux Locale 1 è passato all'alta definizione il canale Etna Channel, che può essere raggiunto tramite l'LCN 199: si tratta di un canale televisivo che trasmette in 1280x720 pixel.

Per quanto riguarda le novità che abbracciano tutta l'Italia, invece, nel Rai Mux A è stato aggiornato l'identificativo di Rai Sport+ HD, che ora è noto solo come Rai Sport HD. Si tratta dello stesso canale disponibile in precedenza: a cambiare è esclusivamente il nome.

Come avvenuto anche in altre circostanze, il consiglio è di attivare la sintonizzazione dei canali TV su decoder e TV per restare sempre aggiornati con le ultime novità della piattaforma.