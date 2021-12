Digitale terrestre, da Gennaio parte lo switch off all'HD di un importante canale Rai

Giornata ricca di novità per il digitale terrestre. Dopo aver parlato dei cambi di frequenza dei canali Sky, i colleghi di Digital-Forum hanno rilevato che dal 3 Gennaio 2022 i principali canali della TV pubblica, ovvero Rai 1, Rai 2, Rai 3 e Rai Nel 24 si sposteranno sulle nuove frequenze.

Per agganciare a pieno queste novità bisognerà effettuare la ricerca dei canali. Il nostro consiglio, in questo caso, è sempre di impostare la sintonizzazione automatica per trovarsi di fronte a TV e decoder aggiornati.

Ma non è tutto, perchè il 3 Gennaio 2022 Rai News 24, ovvero il network d’informazione Rai, sarà visibile solo su decoder e televisori in alta definizione.

Questo importante passaggio avverrà su base regionale secondo un calendario stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico che al momento è composto in questo modo:

3 Gennaio 2022: Valle D’Aosta

4 Gennaio 2022: Sardegna

10 Gennaio 2022: Piemonte

20 Gennaio 2022: Lombardia

10 Febbraio 2022: Trentino-Alto Adige

24 Febbraio 2022: Veneto

1 Marzo 2022: Friuli Venezia Giulia

2 Marzo 2022 Emilia Romagna

Per le restanti regioni non presenti nella lista in questione ancora non è stato predisposto il calendario, e come sempre vi invitiamo a restare su queste pagine per tutte le informazioni. Ricordiamo che prima di Natale è anche stato predisposto il calendario per il cambio di frequenze dei Canali Rai per il Nord Italia, a cui vi rimandiamo.