Digitale terrestre, giornata importante per Rai e Mediaset: cosa dovreste fare

Abbiamo già approfondito a più riprese su queste pagine l'arrivo del nuovo digitale terrestre, ma adesso è arrivato quello che potrebbe essere definito "il grande giorno". Si fa infatti riferimento a un cambiamento importante per Rai e Mediaset (e chiaramente non solo per queste ultime).

A tal proposito, dalla giornata del 21 dicembre 2022 c'è quello a cui un buon numero di persone potrebbe voler fare riferimento con la dicitura "passaggio all'HD". In termini tecnici, le programmazioni adesso sono solamente in MPEG-4, dunque si è detto ufficialmente addio ai canali con codifica MPEG-2.

Ormai potreste averlo sentito ripetere molte volte, ma questo significa che ora, in via definitiva, "i canali di tutte le emittenti televisive nazionali e locali potranno essere visibili soltanto se si è in possesso di TV o decoder in grado di supportare l'alta definizione (HD)", come previsto dall'apposita norma.

Se disponete di un televisore non abilitato, potreste scegliere di acquistare un decoder (così da continuare a utilizzare il vostro modello di fiducia semplicemente "aggiungendo" un dispositivo) oppure di passare direttamente a un nuovo TV. Su queste pagine siamo tornati a più riprese sulla questione, arrivando anche ad approfondire le tipologie di decoder DVB-T2 disponibili (che usualmente non hanno un costo eccessivo), dunque non dovreste avere troppi problemi nel comprendere quale dispositivo fa al caso vostro.

Se invece siete già in possesso di un TV abilitato alla visione dei canali in MPEG-4, com'è probabile visto che giustamente tutto è stato comunicato con anticipo, è comunque consigliato effettuare una risintonizzazione dei canali, nonché eventualmente attivare la ricerca automatica dei canali. A cambiare è infatti la numerazione, dato che, come ben potete immaginare, spariscono i vari canali dal 501 in poi.

Potrebbe interessarvi, a tal proposito, dare un'occhiata alle indicazioni relative alla risintonizzazione dei canali del digitale terrestre, così come potreste voler magari approfondire qualche alternativa al digitale terrestre (se proprio "non ne potete più" delle questioni legate a quest'ultimo, anche se in realtà la fase "problematica" dovrebbe ormai essere essenzialmente giunta al termine).