Digitale terrestre, giugno 2021 si apre con tante novità: ecco cosa cambia per i canali tv

Mentre continua lo switch off al DVB-S2 per i canali Mediaset, il digitale terrestre continua ad attraversare un periodo di grossi cambiamenti e sulla scia di quanto fatto a maggio, anche giugno 2021 si apre con tante novità.

Nella settimana che si si sta concludendo, le modifiche sono state tante ed abbracciano vari aspetti.

Nel Mux Telemax in Abruzzo segnaliamo che TeleMax, presente all'LCN 12, è stato inserito anche in versione duplixato alla posizione 512, mentre è stato eliminato allaposizione 285 dove in precedenza era etichettato "Telemax 2".

Sempre restando in ambito locale, sono state riportate alcune modifiche anche sul Mux Soverato Uno in Calabria, che è stato spento e rottamato.

In Calabria e Sicilia però sono anche state effettuate delle modifiche sul Mux DFree, che ha cambiato frequenza in alcune province sulla scia di quanto fatto dal Mux Mediaset. Le aree interessate sono praticamente le stesse, ma il passaggio avverrà il 30 Giugno quando sarà spenta la frequenza UHF 50 per passare all'UHF 37.

Non mancano però le novità nazionali. E' il caso dei Mux Retecapri e Retecapri Puglia, dove all'LCN 170 e 179 è stata aggiunta l'emittente Italia TV3 che trasmette in SD H.264. Sempre a livello nazionale, segnaliamo che sul Mux Canale Italia è stata eliminata l'emittente ITALIA TV3 all'LCN 170 e 179.