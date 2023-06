Digitale terrestre, Giugno 2023 si apre all'insegna delle novità su tanti canali TV

Alle novità su TGR Rai del 2 Giugno 2023 si aggiungono varie movimentazioni che nel corso della settimana che si sta per concludere hanno interessato le varie emittenti su digitale terrestre nel corso delle ultime giornate.

Partendo dalle novità a livello locale, nel Mux Locale 1 nel Piemonte è stata aggiunta alla posizione 76 del digitale terrestre l’emittent Valenza TV, che ha preso il posto di 7+ Channel.

Per quanto riguarda l’Abruzzo ed il Molise, invece, nel Mux Locale 1 l’emittente LaQTV è passata alla risoluzione H.265 HEVC ed ora trasmette a risoluzione 1024x576 pixel.

Nel Lazio invece nel Mux Locale 2 è cambiata la numerazione di TV YES, che ora è presente all’LCN 78, rispetto alla vecchia 117.

Passando alle novità disponibili a livello nazionale, nel Mux 1 Persidera è stata migliorata la risoluzione di Italia Channel (123), Mediatex (166) e Paneta TV (251) che ora trasmettono alla risoluzione 720x576 pixel dal precedente 544x576.

Eliminato, nel Mux 2 Persidera, il duplicato di VH1, mentre nel Mux DFree sono stati inseriti tre canali: Maria Vision all’LCN 255, Arte Ora TV e 269 Italia.

Come sempre in casi come questo, il consiglio è di attivare la sintonizzazione automatica dei canali per poter godere di tutte le novità.